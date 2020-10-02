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Gündem Azerbaycan-Ermenistan savaşı için çarpıcı sözler: Türkiye İran sınırına dikkat etmeli
Gündem

Azerbaycan-Ermenistan savaşı için çarpıcı sözler: Türkiye İran sınırına dikkat etmeli

Azerbaycan-Ermenistan hattında yaşanan çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Türkiye'nin İran sınırına dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 18:25:00 -
Azerbaycan-Ermenistan savaşı için çarpıcı sözler: Türkiye İran sınırına dikkat etmeli

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ve Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın katıldığı bir televizyon programında Azerbaycan-Ermenistan hattında yaşanan çatışmalara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırılarının devam ettiğini belirten Hacıyev, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında yer almasını çok kıymetli bulduklarını söyledi. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk halkına teşekkürlerini ileten Hacıyev, işgalci Ermenistan güçlerinin özellikle sivil halkı hedef aldığını dile getirdi.

Ermenistan'ın alçakça saldırıları sonucu şu ana kadar 20 sivilin şehit olduğunu ve 50'den fazla sivilin yaralandığını aktaran Hacıyev, "Ancak Azerbaycan sadece askeri hedeflere karşı operasyonlar düzenliyor" dedi.

Ermenistan'da kimsenin cepheye gidip savaşmak istemediğini belirten Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Azerbaycan iyi planlanmış bir kurmay kafasıyla hareket ediyor. Özellikle S-300'lerin vurulması ve piyadenin komandoyla iş birliğinin iyi yönetildiğini düşünüyorum. Ama burada dengeyi değiştiren Azerbaycan halkının savaşma azmi ve motivasyonu. Seferberliği ilk önce Ermenistan ilan etmesine rağmen orada kimse gidip savaşmak istemiyor. Ermenistan çok sayıda askeri ekipman kaybetti" diye konuştu.

Türkiye İran sınırına dikkat etmeli

Diplomasi masası kurulmadan Azerbaycan'ın Ermeni işgali altında bulunan topraklarını kurtarması gerektiğini aktaran Caşın, "Azerbaycan halkı nasıl Aliyev'in arkasında duruyorsa bizde Erdoğan'ın arkasında durmalıyız. Fransa'nın ve diğer ülkelerin yalan ithamlarına karşı çıkmalıyız. Türkiye ve Azerbaycan bu bölgede gayri nizamı paralı teröristlerin yuvalanmasına izin vermeyecektir. Bu yüzden mutlaka İran sınırının kontrol edilmesi gerekiyor. Nahçıvan ile istihbarat alışverişi yapılmalı ki yapılıyor da. Uçaklarımız sınırı anbean takip ediyor." ifadelerini kullandı.

 

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