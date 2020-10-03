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Gündem Azerbaycan, Ermenistan ordusunu dağıtmaya devam ediyor! Abdullah Ağar bölgeden müjdeyi verdi
Gündem

Azerbaycan, Ermenistan ordusunu dağıtmaya devam ediyor! Abdullah Ağar bölgeden müjdeyi verdi

Azerbaycan'ın Ermenistan'a düzenlediği operasyonlara ilişkin bağlandığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Size buradan müjdeyi vereyim" diyerek Ahıldere'nin en büyük köyü olan Talış'ın işgalden kurtarıldığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 13:27:00 -
Azerbaycan, Ermenistan ordusunu dağıtmaya devam ediyor! Abdullah Ağar bölgeden müjdeyi verdi

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Azerbaycan ordusunun Ahıldere'nin en büyük köyü olan Talış'ın bu sabah Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

"Sahadan gelen bir bilgi"

Bağlandığı canlı yayında bir müjde vermek istediğini söyleyen Abdullah Ağar, "Sahadan gelen bir bilgi. Ahıldere'nin en büyük köyü olan Talış bu sabah itibarıyla alındı ve Azerbaycan ordusu ilerlemesine devam ediyor. Azerbaycan ordusu tahkimatı kıra kıra ilerliyor." dedi.

Ermenistan ve PKK/YPG'nin kirli ilişkisi

Bölgede devam eden çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamalarına Ermenistan'ın, terör örgütü PKK/YPG ile olan ilişkisine değinerek devam eden Ağar, "Ermenistan'ın PKK/YPG ile ilişkisi yeni durum değil. Nasıl Asala terör örgütünü organize etmişlerse onun bitmesiyle beraber eş zamanlı olarak PKK terör örgütü başladı. Bu açıdan bakıldığında birleşik bir terördür." dedi.

"Gündeydoğu'da Ermeni kökenli teröristler ele geçirildi"

"Farklı eksenlerde gözükseler bile Güneydoğu'daki mücadelemizde etkisiz hale getirilen teröristler içerisinde son derece ciddi oranlarda Ermeni kökenli terörist ele geçirilmiştir. Bir diğer tarafıyla özellikle bizim Doğu Anadolu bölgemizde PKK/YPG'nin üretmiş olduğu terör de Ermenistan topraklarını PKK son derece güçlü bir şekilde kullanmıştır." ifadelerini kullanan Ağar, "Hatta öyle bir noktadadır ki iş, Türkiye'de eylem yapmışlar İran'a kaçmışlar, İran'dan Ermenistan'a geçmişler orada lojistiklerini tamamlamışlar tekrar Türkiye'ye sızmışlar, Türkiye'de eylem yapmışlar veya tam tersi." dedi.

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müjdeeee euro 11 tl'ye inecek
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