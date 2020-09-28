Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin olay sözler: Bu olursa Türkiye ile Rusya arasında çatışma çıkacak

Dün sabah saatlerinde Erivan yönetimi tarafından düzenlenen saldırılar sonrası Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes bozulmuştu.

Azerbaycan Ordusu’nun jet yanıtı sonrası büyük darbe yiyen Ermenistan tarafı türlü çıkış yolları arıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’dan acil kodlu yardım isteyen Ermenistan Cumhurbaşkanı Nikol Paşinyan’ın Rusya ile arasında soğuk rüzgarlar estiği kaydediliyor.

Bu anlamda Rusya’nın nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu olurken Emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş’tan flaş bir çıkış geldi.

Cnn Türk programına katılan Dr. Erdoğan Karakuş yaptığı açıklamada, ‘Türkiye ile Rusya çatışabilir. Rusya kendini tutuyor. Ermenistan Hava Kuvvetleri şu an yok. 20-30 sene evvel Rus savaş uçaklarını kullanıyorlardı. Şu an neredeler? Rusya, bu savaş uçakları kullanılırsa Türkiye'nin buna müdahale edeceğini biliyor. Bu yüzden temkinli davranıyor’ dedi.