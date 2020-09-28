Azerbaycan-Ermenistan geriliminde olay talimat! 'Cepheden kaçan askerleri vurun'
Azerbaycanlı yetkili Albay Vagif Dargahli, Ermenistan'ın cephe hattından kaçan askerlerle ilgili flaş bir talimat verdiğini söyledi.
Ermenistan’ın saldırıları sonrası sınır hattında başlayan gerilim sonrası Erivan yönetimi büyük zorluk yaşıyor.
Bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin bir açıklama yapan Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dergahli, Ermenistan’ın cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdiğini duyurdu.
Azerbaycan’ın meşru müdafaası sonrası zor duruma düşen Ermenistan 600’e yakın askerini kaybetti.
Azerbaycanlı yetkili Albay Vagif Dargahli, Azertac isimli haber sitesine verdiği röportajda, ‘Aldığımız istihbarat bilgisine göre Ermenistan, işgal edilen topraklardan kaçan askerlerinin öldürülmesi talimatını verdi’ dedi.
Ermenistan’ın kritik noktalara komuta mevkiler kurduğunu söyleyen Dargahli, ‘Aslında amaç kaçan Ermeni askerlerini önlemek’ dedi.