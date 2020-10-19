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Dünya Azerbaycan-Ermenistan cephesine 2. Dünya Savaşı gazileri gönderildi
Dünya

Azerbaycan-Ermenistan cephesine 2. Dünya Savaşı gazileri gönderildi

Dağlık Karabağ'da çatışmalar şiddetlenirken Ermenistan, cephe hattına 2. Dünya Savaşı gazilerini göndermeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 12:07:00 -
Azerbaycan-Ermenistan cephesine 2. Dünya Savaşı gazileri gönderildi

Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan ve cephedeki askerlerinin kaçmasını engelleyemeyen Ermenistan, "Savunma birliklerimiz 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde hareket ediyor ve düşmana ağır darbeler vuruyor" açıklaması ile çaresizliğini bir kez daha ortaya koydu.

İşgal ettiği Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, yaşlı genç fark etmeden herkesi cepheye göndermeye başladı. Sahadaki askerlerinin kitleler halinde mühimmatlarını bırakıp kaçması, Ermenistan'ı bu anlamda zor duruma soktu.

Yaşlılar cephede

Ermenistan hükümeti, kayıplarını saklamaya çalışsa da azalan mühimmat ve asker sayısı nedeniyle yaşlı askerlerinden medet ummaya başladı. Daha önce takviye olarak bir grup yaşlıyı cepheye süren Ermenistan, şimdi de 2. Dünya Savaşı gazilerinin birliklerine yardımcı olduğunu ve Azerbaycan'a ağır darbeler vurduğunu iddia edildi.

Azerbaycan sağlam adımlarla ilerliyor

Azeerbaycan'a ağır darbeler vurduğunu söyleyen Ermenistan'ın dünden beri 2 savaş uçağı ve bir İHA'sı düşürüldü. Önemli noktada bulunan bir köprü ve 13 köy ise bu sabah itibariyle Azerbaycan tarafından işgalden kurtarıldı.

60'a yakın sivil hayatını kaybetti

Cephede Azerbaycan'a karşı koyamayan Ermenistan'ın sivillere yönelik füzeli saldırılarında ise bugüne kadar neredeyse 60 sivil hayatını kaybetti.

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Yorumlar

sizofren savar

CHP Lİ CANAN KAFTANCIOGLU ERMENİ KATLİAMLARINI KINAYACAK MI? BEKLİYORUZ...
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Emekli

Gençlerin önünü açacak işler yapıyorlar gönderin genç yaşlı hepinizi topunuzu göndeririz merak etmeyin
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