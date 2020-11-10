Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya, Dağlık Karabağ'da çatışmaların sonlanmasına dair kapsamlı bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma ile işgalci Ermenistan, Azerbaycan ordusu karşına diz çöktü. Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildirinin imzalanmasını Azerbaycan’da çok büyük sevinçle karşılandı. Azerbaycan halı meydanlarda bu zaferi kutluyor.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin yapılan anlaşma kapsamında 10 Kasım Salı gününden geçerli olmak üzere ateşkes ilan edildi. Bu ateşkes Azerbaycan’ın zaferini masada da taçlandırdı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Paşinyan, anlaşmayı kendi isteğiyle değil, Azerbaycan'ın demir yumruğu sayesinde imzaladı." değerlendirmesinde bulundu. Aliyev, "27 Eylül'den bugüne kadar 300 civarında yerleşim biriminin kurtarılması Ermenistan ordusunun belini kırdı." derken, işgalci Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bildiriyi imzalamaktan başka şansının olmadığını söyledi.

Azerbaycan-Ermenistan anlaşmasında hangi maddeler var?

Anlaşmaya göre Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacak, Ermenistan, işgal altında tuttuğu Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacak. Bölgeye Rus barış güçleri konuşlandırılmasını öngören anlaşma kapsamında Rus ve Türk askerlerden oluşan denetim merkezi de oluşturulacak.