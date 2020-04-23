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Aktüel

Azerbaycan Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov'dan 23 Nisan Bayramı mesajı:

"Bugün koronavirüs salgını dolayısıyla çocuklar okula gidemiyor fakat hem Azerbaycan hem de Türkiye'nin oluşturduğu olanaklar onları eğitimden mahrum bırakmadı. Devletlerimiz çocuklarımızın eğitimi sürdürmesi için elinden geleni yapıyor"

2020-04-23 17:25:33 -
Azerbaycan Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov'dan 23 Nisan Bayramı mesajı:

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov, TBMM'nin açılışının 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Bayramov, Yunus Emre Enstitüsünce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen dijital kutlama etkinliğine katıldı.

Etkinlikteki konuşmasında 23 Nisan'ın çocuk bayramı olarak kutlanmasının sadece Türkiye açısından değil, tüm dünyada çocukların korunmasına dikkat çekmek için önemli olduğunu vurgulayan Bayramov, çocukların ve onların duygularının korunmasının her devletin ana görevlerinden biri olduğunu kaydetti.

Dünyada çocuklara yönelik ilk resmi bayramın Türk dünyasının büyük şahsiyeti Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edildiğini hatırlatan Bayramov, bunun Türkiye'de çocukların korunmasına verilen önemin açık göstergesi olduğunu ifade etti.

Türkiye ile Azerbaycan'ın tüm alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da işbirliğin geliştirmeye devam ettiğini kaydeden Bayramov, şöyle devam etti:

"İlişkileri güçlendirmek için iki ülke arasındaki yasal altyapı da pekiştiriliyor. Cumhurbaşkanlarımız İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan tarafından sürdürülen kardeşlik ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için bizler de üzerimize düşen görevleri iyi anlayarak tüm çabamızı esirgemeyeceğiz. Bugün koronavirüs salgını dolayısıyla çocuklar okula gidemiyor fakat hem Azerbaycan hem de Türkiye'nin oluşturduğu olanaklar onları eğitimden mahrum bırakmadı. Devletlerimiz çocuklarımızın eğitimi sürdürmesi için elinden geleni yapıyor. Sizi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir daha kutluyorum. "

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