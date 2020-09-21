Azerbaycan duyurdu: Vurduk
Azerbaycan, Ermenistan'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.
Azerbaycan ordusunun, keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü ifade edildi.
Bakanlıktan açıklama geldi
Azerbaycan Savunma Bakanlığından konu ile ilgili olarak yazılı açıklama yapıldı.
Akşam saatlerinde vuruldu
Bakanlığın açıklamasında, Azerbaycan topraklarında keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait İHA'nın akşam saatlerinde vurulduğu kaydedildi.
Vurulan İHA'nın parçalarının ise arandığı bildirildi.
Savunma Bakanlığı, açıklamasında, İHA'nın nerede vurulduğu konusunda bilgi vermedi.
Sosyal paylaşım sitelerinde olayın Ermenistan ile sınırı olmayan Şemkir ilinde gerçekleştiği ileri sürüldü.
Türkiye ile ortak tatbikat Ermenistan'a korku saldı!
Keşif uçuşu yaparken İHA'sı düşürülen Ermenistan'ın Türkiye ve Nahçıvan'da gerçekleştirilen ortak askeri tatbikattan korktuğu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından bildirilmişti.