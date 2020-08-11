Azerbaycan duyurdu: Geri püskürttük

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Türk ve Azeri kuvvetler tarafından yapılan kara tatbikatına ilişkin bir açıklama yaptı.

1-5 Ağustos tarihleri arasında Azerbaycan’da kara kuvvetleri arasında yapılan tatbikat yapıldı. Hava kuvvetleri tarafından yapılan tatbikat ise 29 Temmuz’dan bu yana sürüyor.

Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada, temsili olarak düzenlenen düşman saldırısının püskürtüldüğü belirtildi.