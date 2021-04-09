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Dünya Azerbaycan duyurdu! Ermenistan'dan bir skandal daha: İzi bulundu
Dünya

Azerbaycan duyurdu! Ermenistan'dan bir skandal daha: İzi bulundu

Dağlık Karabağ'ı işgal eden ve Azerbaycan'ın hezimete uğrattığı Ermenistan'da, 44 gün süren çatışmalarda İskender füzelerinin neden kullanılmadığı tartışmalara yol açarken, Erivan yönetiminin Şuşa'da İskender-M füzelerini kullandığı doğrulandı. Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa kentinde İskender füzesine ait parçalar tespit etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 20:47:00 -
Azerbaycan duyurdu! Ermenistan'dan bir skandal daha: İzi bulundu

Dağlık Karabağ'ı işgal eden ve Azerbaycan tarafından hezimete uğrayan Ermenistan'da, çatışmalarda İskender füzelerinin neden kullanılmadığı tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. Ermenistan, Rus yapımı İskender füzelerini 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a karşı kullandı.

Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa kentinde İskender füzesine ait parçalar tespit etti.

Yapılan incelemelerde kalıntılar füzelerin tam kapasite patlamamış olabileceğine işaret edildi.

ANAMA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Samir Poladov konuyla ilgili açıklamada, 15 Mart'ta Şuşa'da yapılan mayın temizleme operasyonu sırasında 2 farklı yerde, birbirinden 780 metre mesafede 2 adet infilak etmiş füzeye ait kalıntılar bulunduğunu ifade etti. Füzelerin modelinin üzerlerinde yazan "9M723" seri numarasından tespit edildiği kaydedildi. İki füzenin de patlamış olmasına rağmen sadece bir noktada çukur görüldüğünü kaydeden Poladov, "Bu nokta soru işaretleri uyandırıyor. Bu kadar güçlü füzelerin patlaması, yüzeyde belirgin izler yaratır. Biz sadece bir çukur bulduk. Mayın temizleme süreci devam ediyor ve önemli yeni bulgulara ulaştığımızda paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Şuşa'da bulunan İskender füzeleri, NATO tarafından "SS-26 Stone" kod adıyla sınıflandırılıyor. Bu füzeler azami 400 km menzile ulaşma ve 480 kilogram ağırlığında savaş başlığı taşıyabilme kapasitesine sahip olarak biliniyor. Ermenistan tarafından kullanılan füzenin Şuşa'da büyük tahribata yol açmadığı bildirilirken, Poladov, "İskender füzelerinin tam kapasiteyle patlamadığı yönünde makul varsayımlar var. Çünkü füzenin iddia edilen gücüyle verdiği hasar arasında orantısızlık söz konusu. Füze eğer tam kapasite patlasaydı parçaları bu kadar büyük boyutta kalamazdı" dedi.

Ermenistan aniden yok etmeye çalıştı

Ermenistan basınına göre İskender füzeleri, 2. Karabağ Savaşı'ının son günlerinde, Şuşa'nın Azerbaycan ordusu tarafından kurtarıldığı dönemde kullanıldı. ANAMA yetkilisi Poladov, "Füzelerin fırlatılış tarihini kesin olarak söylemek bizim için zor" dedi.

Şuşa'nın kurtarılmasının ardından askeri ikilem içinde kalan Ermenistan'ın İskender füzelerini Azerbaycan ordusunun daha fazla ilerlemesini engellemek için kullanmış olabileceğini vurguladı.

Poladov, "Bir zamanlar Şuşa'yı kendi şehri olarak gören Ermenistan aniden onu tamamen yok etmeye çalıştı. Bu bir kez daha Şuşa'nın Ermenistan ile hiçbir alakası olmadığını gösteriyor" dedi.

Diğer yandan, Ermenistan 2016 yılında Rusya'dan İskender E füze sistemi almıştı. Rus yapımı füzeler ilk kez Eylül 2016'da Erivan'da düzenlenen askeri geçitte görüntülenmişti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 2. Karabağ Savaşı sırasında İskender füzelerinin kullanıldığını ancak, tam kapasite patlamadıklarını ifade etmişti. Rusya ise İskender füzelerinin Karabağ savaşında kullanılmadığını iddia etmişti.

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