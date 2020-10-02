Azerbaycan duyurdu! Ermeni ordusuna ağır darbe, stratejik tepelerde kontrol sağlandı, korkup kaçtılar

Ermenistan-Azerbaycan arasında geçtiğimiz günlerde başlayan çatışmalar bugün de devam ediyor.

Çatışmalar 27 Eylül Pazar sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırmasıyla başlamıştı.

Ermenilerin hain saldırısına Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bir çok işgal altındaki bölge kurtarılmıştı.

Çatışmaların sürdüğü cephe hattından yeni haberler gelmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışmaların gece boyunca sürdüğü belirtildi.

Savunma Bakanlığı açıkladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Cebrail-Fuzuli istikametinde Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusunun direnişini kırarak geri püskürttü.

Murov Dağı yönünde de üstünlük Azerbaycan ordusunda. Ağdere ilinin Madagiz bölgesinde bazı stratejik tepeler Ermeni işgalinden kurtarıldı.

Gece boyunca kesilmeyen çatışmalarda, Ermenistan ordusunun 5 zırhlı aracı yok edildi, çok sayıda Ermenistan askeri de öldürüldü.

Korkup kaçtılar

Açıklamada savaşmak için Ermenistan tarafından cepheye getirilen Ermeni gönüllülerin çatışmanın şiddetinden ve ağır kayıplardan korkarak savaşmayı reddettikleri bilgisine de yer verildi.