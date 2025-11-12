Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov’dan Fuat Oktay’a başsağlığı telefonu

İstanbul Havalimanı’nda gerçekleşen görüşmede yaşanan olaya ilişkin karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Bakan Bayramov, Azerbaycan Devleti olarak duydukları büyük üzüntüyü ifade ederek, Oktay'a başsağlığı diledi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay acımızı paylaşan Bakan Bayramov'a teşekkür etti.

İkili görüşmenin sonunda Bayramov ve Oktay şehitleri bir kez daha rahmet ve minnetle andılar.

SEYİDOV'DAN BAŞSAĞLIĞI MEKTUBU

Azerbaycan Milli Meclisi Uluslararası ve Parlamentolararası İlişkiler Başkanı Samed Seyidov da TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay'a hitaben olaydan duydukları derin üzüntüyü ifade eden bir mektup yolladı.

Başkan Seyidov mektubunda; Komisyon Başkanı Fuat Oktay'a, TBMM ve Türk Halkına içten başsağlığı dileğinde bulundu.