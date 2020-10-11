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Aktüel Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, AGİT Minsk Grubu ile Ermenistan'ın ateşkes ihlallerini görüştü
Aktüel

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, AGİT Minsk Grubu ile Ermenistan'ın ateşkes ihlallerini görüştü

Yeniakit Publisher
2020-10-11 20:54:09 -
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, AGİT Minsk Grubu ile Ermenistan'ın ateşkes ihlallerini görüştü

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecini yürüten Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarıyla Ermenistan'ın ateşkes ihlallerini görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bayramov'un AGİT Minsk Grubu eş başkanları Rus İgor Popov, Fransız Stephane Visconti ve ABD'li Andrew Schofer'le telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamaya göre Bayramov görüşmelerde, ateşkes ilanından sonra Ermenistan'ın alenen ihlaller gerçekleştirdiğini ve sivil yerleşim birimlerine saldırdığını anlattı.

Ermenistan ordusunun kaybettiği bölgeleri yeniden işgal etmek için gerçekleştirdiği saldırılar ve Gence'ye füze atılması konusunda eş başkanları bilgilendiren Bayramov, bölgedeki durumun tüm sorumluluğunun Erivan yönetimine ait olduğunu belirtti.

Durumla ilgili endişelerini dile getiren eş başkanlar ise ateşkese uyulması gerektiği ve sorunun çözülmesi için siyasi diyaloğa ihtiyaç olduğu yönünde görüş bildirdi.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 9 kişi ölmüş, 34 kişi yaralanmıştı.

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