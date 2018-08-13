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Azerbaycan da Türkiye'den emin!

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke olarak sermaye yatırmaya devam edeceklerini belirtikleri Türkiye ekonomisinin geleceğinden tamamen emin olunduğu kaydedildi.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 16:56
Azerbaycan da Türkiye'den emin!

Azerbaycan, sermaye yatırmaya devam edeceği Türkiye ekonomisinin geleceğinden tamamen emin olduğunu bildirdi. 

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki stratejik iş birliğinin her geçen gün geliştiği vurgulandı. Azerbaycan'ın, Türkiye ile ekonomik ilişkilere özellikle önem verdiği vurgulanan açıklamada, ilişkilerin gelişmesine, karşılıklı sermaye koymaya, iki taraflı ticareti geliştirmeye, bölgesel ve küresel enerji ve ulaştırma projelerine katkı vermeye devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz, Türkiye'nin ekonomisine sermaye yatırmaya devam etmenin yanı sıra Türkiye ekonomisinde aktif yer almayı sürdürecektir. Türkiye'nin son yıllarda gercekleştirdiği büyük projeler kısa sürede Türkiye'nin ve bölgenin ekonomisi ve güvenliği için ek katkılar sağlayacaktır. Azerbaycan, Türkiye ekonomisinin geleceğinden tamamen emindir. Azerbaycan her zaman olduğu gibi bütün alanlarda Türk halkı ve devletine her türlü desteğe devam edecektir."

 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 16:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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