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Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Nahçivan Temsilcisi Fuad Necefli görevine başladı
Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Nahçivan Temsilcisi Fuad Necefli görevine başladı

Azerbaycanlı ekonomi uzmanı Hacı Alasgarov, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın yeni atanan Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Temsilcisi Fuad Necefli’yi makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Alasgarov, “Bu kararla Nahçıvan’da yeni bir dönem başlıyor. Yerinden edilen vatandaşlarımızın da memleketlerine döneceğine inanıyorum” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 15:52:00 -
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Nahçivan Temsilcisi Fuad Necefli görevine başladı

Yeni Akit  Ankara

Ekonomi uzmanı Hacı Alasgarov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Nahçıvan Temsilciliği görevine atanan Fuad Necefli’yi ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, “Onu uzun yıllardır tanıyorum. Allah yolunu açık etsin. Bu kararla Nahçıvan'da yeni bir dönem başlıyor. Fuad Necefli tanıdığım en entelektüel şahsiyetlerden biridir. Yerinden edilen vatandaşlarımızın da memleketlerine döneceğine inanıyorum. Nahçıvan halkının gözü aydın olsun. Onlar için yeni parlak günler başlıyor. Fuad Necefli’nin potansiyelini biliyorum. O bir iş adamı, bir aydın ve halkın içinden çıkan bir insandır” ifadelerini kullandı.

Nahçıvan'da Fuad Necefli ile makamında görüştüğünü belirten Alasgarov, “Kendisini bizzat tebrik etme fırsatım oldu. Şimdiye kadar birçok yönetici ile görüştüm. Bir sürü iş görüşmem var. Fuad Necefli, sadeliği ve alçakgönüllülüğü ile öne çıkıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın güvenini üst düzeyde haklı çıkaracağına inanıyorum. Kendisine başarılar diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

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