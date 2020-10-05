Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den tarihi çağrı: Türkiye yer almalı

Ermenistan'a karşı askeri operasyon başlatan Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı ilham Aliyev, gündeme ilişkin önemli ifadeler kullandı.

TRT Haber'e konuşan Aliyev'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Azerbaycan ordusu birçok yeri işgalden kurtardı. Öz topraklarımızı askerlerimizin gücüyle kurtarıyoruz.

"Paşinyan, 'Karabağ Ermenistan'ın değil' demeli"

30 yıldır müzakereleri umutla sürdürdük. 30 sene boyunca Azerbaycan'a verilen sözler hayata geçmemiştir. Ermenistan bize topraklarımızdan çıkacağı takvimi sunmalı. Biz isteriz ki, bu sorun barışçıl yollardan çözülsün. Ordumuzun başarılı operasyonu sırasında ateşkes isteniyor. Paşinyan özür dilemelidir. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, "Karabağ Ermenistan'ın değil" demelidir.

"Erdoğan olmak üzere, Türkiye'ye teşekkür ederiz"

Bu savaşa biz başlamadık, biz topraklarımızı savunuyoruz. Tovuz çatışmalarında Ermenistan topraklarına geçmedik. Tarihi adalet diyor ki; Karabağ Azerbaycan toprağıdır.

Türkiye güçlü bir devlettir, bu işlerde faal olmalıdır. Başta kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türkiye'ye teşekkür ederiz. Türkiye ile kardeşliğimiz bütün sınavlardan geçmiştir. Bizi en çok destekleyen Türkiye olmuştur. Bizim birliğimizi ebedi olmalıdır. Türkiye'den sonra Pakistan, Afganistan bize destek veren ülkeler oldu. Onlara teşekkür ederim. Bu çetin dönemde onların dayanışması bizim için çok önemlidir.

"Rusya'dan olumlu mesajlar geliyor"

Rusya'dan olumlu mesajlar geliyor. Rusya kimsenin tarafını tutmuyor. Ermenistan, kendisine doğrudan saldırmamızı istiyor. Bize saldırırken, Rusya'dan yardım geleceğini düşünüyorlardı.

"Ermenistan kara propaganda yürütüyor"

Ermenistan'da şu anda çok derin bir siyasi ve ekonomik kriz yaşanıyor. Bu kriz neticesinde Ermenistan'da siyasi ilişkiler bozuldu. Ermenistan'ın içinde çok ciddi bir rahatsızlık var. Ermenistan kara propaganda yürütüyor.

"SİHA'lar dünyanın en iyi araçları"

SİHA'lar dünyanın en iyi araçlarıydı. Onların bizim ordumuzda olması büyük imkanlar sağladı. Can kaybını çok da büyük olmamasını sağladı. Bu imkanlar bizde olmasaydı, daha fazla zayiat olabilirdi. İyki bizim Türkiye gibi kardeşimiz, dostumuz var. Türk sanayi ürünlerinin bizde olması bizi güçlendirir. Bugün NATO'daki en büyük ikinci ordudur. Türk ordusunun karşısında kimse duramaz. Biz de bunu yapacağız. Bölgede bizim de karşımızda kimse duramayacak. Türkiye ve bizim iimiz hak işidir. Kimsenin toprağında gözümüz yok ama toprağımızı da vermeyiz.