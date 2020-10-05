Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk SİHA'larıyla ilgili konuştu

30 yıldır Ermenistan işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'ın kurtarılması durumunda bölgede yaşayan insanların akıbetinin ne olacağı sorusunun cevabı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den geldi.

Azerbaycan’da Ermenilerin barış ve sükunet içinde yaşadığına vurgu yapan Azerbaycan Lideri İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Ermeni halkıyla asla hiçbir sorunu bulunmadığını, Ermenistan'daki halkın Ermeni iktidarının rehini olduğunu söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, son günlerde dillendirilen "Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılması hâlinde bölgede yaşayan insanların akıbetinin ne olacağı" sorusunun da cevabını vererek, Dağlık Karabağ’daki tüm halkların Azerbaycan'ın vatandaşı olduğunu, işgal siyaseti sona erdikten sonra kendilerinin orada bulunan halklarla birlikte yaşayacaklarını ifade etti.

Ermenistan'ın Rusya oyunu!

Ermenistan'ın, Azerbaycan topraklarına saldırarak Rusya’yı savaşın içine çekmek istediğini de söyleyen İlham Aliyev, bu oyuna gelmeyeceklerini bildirdi.

Türkiye'den aldıkları üst düzey SİHA'lar (silahlı insansız hava aracı) sayesinde can kayıplarının azaldığını ve düşman kuvvetlere büyük hezimet yaşattığını vurgulayan Aliyev, Türk SİHA'larının kendilerini güçlendirdiğini belirterek, "Bu SİHA’lar Türkiye'nin potansiyelini gösteriyor" dedi.

"Türkiye mutlaka olmalı"

Cumhurbaşkanı Aliyev, Dağlık Karabağ'daki çözüm süreci ile ilgili olarak da "Türkiye'nin uluslararası camiada çok güçlü bir konuma sahip olduğunu" kaydederek, Karabağ’daki çözüm sürecinde Türkiye'nin mutlaka olması gerektiğini sözlerine ekledi.