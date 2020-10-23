Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev müjdeyi açıkladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Japonya merkezli Nikkei gazetesine verdiği mülakatta, Dağlık Karabağ’daki statükonun artık değiştiğini söyledi.

Azerbaycan ile Ermenistan dışişleri bakanlarının ABD’de görüşmeler yapacaklarına işaret eden Aliyev, “Buna benzer görüşmeler daha önce de yapılmıştı. Ancak mevcut Ermenistan hükümetiyle sürecin barışçıl bir şekilde çözülme ihtimali oldukça düşük.” diye konuştu.

"TAP boru hattı tamamlandı"

Aliyev, Ermenistan’ın Azerbaycan’daki boru hatlarına yönelik saldırı tehditlerinde bulunduğunu belirterek, “Eğer böyle bir adım atarlarsa cezasını çekerler. TAP boru hattı tamamlandı. Artık haftalar içerisinde resmi açılışı yapılacak. Bakü’den Avrupa’ya tarihi bir boru hattı tamamlandı.” değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan’daki boru hatlarının sürekli korunduğunu anlatan Aliyev, “Bu boru hatlarına çok sayıda ülke ve kurum milyarlarca dolar yatırım yaptı. Ermenistan bu boru hatlarına saldırı yaparsa bu ülkelerin tepkisi ne olacak? Ermenistan bu hatlara saldırı yapacaksa iki defa düşünmeli.” dedi.

“Türkiye en yakın müttefikimizdir”

Aliyev, Türkiye’nin Kafkasya’nın yanı sıra dünyada da önemli bir rol oynadığının altını çizerek, “Bu bir gerçekliktir ve bizi de mutlu eden bir gerçekliktir. Çünkü Türkiye bizim kardeş ülkemiz ve en yakın müttefikimizdir.” diye konuştu.

TAP boru hattı

Azerbaycan'ın Şah Deniz 2 sahasından çıkarılan gazı Avrupa'ya taşıyacak TAP, Türkiye-Yunanistan sınırında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'na (TANAP) bağlanmıştı. Projede inşaat 4,5 yılın ardından tamamlandığı 13 Ekim’de açıklanmıştı.

Güney Gaz Koridoru'nun Avrupa ayağını oluşturan TAP, Yunanistan, Arnavutluk ve Adriyatik Denizi'nden geçerek İtalya'ya yılda 10 milyar metreküp gaz taşıyacak.