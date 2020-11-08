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Aktüel Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmadı, şehitlerimizin intikamı alındı. İntikamımızı savaş meydanında aldık."
Aktüel

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmadı, şehitlerimizin intikamı alındı. İntikamımızı savaş meydanında aldık."

Yeniakit Publisher
2020-11-08 12:15:43 -
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmadı, şehitlerimizin intikamı alındı. İntikamımızı savaş meydanında aldık."
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