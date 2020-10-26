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Aktüel Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor"
Aktüel

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-26 12:57:36 -
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor"


BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ateşkesi isteyen ülkelerin Ermenistan'a silah gönderdiklerini belirterek, “Ateşkesi isteyen niye silah gönderir. Ermenistan destekçileri size diyorum. Kurtarmak istiyorsanız Ermenistan devletini söyleyin ki çıksın topraklarımızdan. Bir sözünüzle çıkar.” dedi.

Aliyev, Ermenistan saldırıları nedeniyle Azerbaycan ordusunun başlattığı Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtarma operasyonuyla ilgili ulusala seslendi.

Bugün saat 08.00'da savaş bölgesindeki cenazelerin alınması ve esirlerin değiştirilmesi amacıyla insani ateşkes kararı verildiğin hatırlatan Aliyev, Ermenistan'ın daha önceki iki ateşkeste olduğu gibi yine süreci ihlal ettiğini söyledi.

Azerbaycan ordusunun operasyona başladığı 27 Eylül'den bu yana Ermenistan'ın 252 tankının imha edildiğini, 53 tankının ele geçirildiğini, 6 adet S-300 sistemi imha edildiğini bildiren Aliyev, "Ekonomisi bu kadar kötü olan bir ülkeye bu kadar pahalı silahlar nereden geliyor. Soruyorum, nereden geliyor bunların parası?" ifadelerini kullandı.

Aliyev, "Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkesi isteyen niye silah gönderir. Ermenistan destekçileri size diyorum. Kurtarmak istiyorsanız Ermenistan devletini söyleyin ki çıksın topraklarımızdan. Bir sözünüzle çıkar." şeklinde konuştu.

Gubatlı rayonunun işgalden kurtarıldığını gece açıkladığını hatırlatan Aliyev, "Zengilan'ın Birinci Alibeyli, İkinci Alibeyli, Rebend ve Yenikent, Cebrail'in Qovşutlu, Sofulu, Dağ Maşanlı, Kürtler, Hovuslu ve Çelebiler, Gubadlı'nın Padar, Efendiler, Yusufbeyli, Çaytumas, Hanlık, Sarıyataq ve Molla Burhan köyleri de işgalden kurtarıldı." dedi.



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