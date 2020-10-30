Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 9 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 9 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 9 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı.
Azerbaycan ordusu, sahada ilerleyişini sürdürüyor. Sivilleri hedef alan Ermenistan ordusuna, Azerbaycan anında karşılık veriyor.
Azerbaycan ordusu, Hudaverdili, Gurbantepe, Şahveledli, Hubyarlı, Aladin, Vecneli, Kavdadıg, Memer ve Mollalı köylerini Ermenistan'dan geri aldı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan yerleri sosyal medya hesabından duyurdu.