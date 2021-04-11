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Gündem Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den dış güçler açıklaması
Gündem

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den dış güçler açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan savaşın ilk saatlerinden verdiği destek bizi cesaretlendirdi ve dış güçlerin bu savaştan uzak durmasını sağladı.” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 04:13:00 -
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den dış güçler açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral’ı kabul etti. Karabağ’ın işgalden kurtarılmasında Türkiye’nin oynadığı rolden övgüyle bahsetti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,Türkiye ve Azerbaycan’ın hiç olmadığı kadar iyi ve yakın ilişkiler içerisinde bulunduğunu söyledi.

“Erdoğan'ın desteği dış güçleri savaştan uzak tuttu”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tutumunun onları cesaretlendirdiğini söyledi:

“Kırk dört gün devam eden İkinci Karabağ Savaşı’nda Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği destek her zaman bizim hafızamızda olacaktır, kalbimizde yaşayacaktır. Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan savaşın ilk saatlerinden verdiği destek bizi cesaretlendirdi ve dış güçlerin bu savaştan uzak durmasını sağladı.”

Her zamankinden daha yakınız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı iki ülkenin hiç olmadığı kadar iyi ve yakın ilişkiler içerisinde olduğunu vurguladı. Aliyev, iki ülke arasındaki pasaportsuz seyahatin ilişkilerin derinliğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'a hizmetleri ve iki ülke ilişkilerin katkıları dolayısıyla "Dostluk Nişanı" takdim etti. Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral önümüzdeki hafta itibarıyla görevi Doç. Dr. Cahit Bağcı’ya devredecek.

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