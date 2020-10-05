Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Türkiye, Karabağ'daki çözüm sürecinde yer almalıdır"

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırarak Rusya’yı savaşa çekmeye çalıştığını belirterek, "Türkiye uluslararası camiada güçlü bir konuma sahip. Karabağ’daki çözüm sürecinde yer almalıdır." dedi.

Aliyev, TRT Haber’e verdiği mülakatta, Azerbaycan ordusunun Karabağ’da başarıyla ilerlediğini söyledi.

Çok sayıda yerleşim yerinin işgalden kurtarıldığını anlatan Aliyev, "Umuyorum bundan sonra da Azerbaycan ordusu görevini başarıyla icra etmeyi sürdürecek ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü sağlayacaktır. Bu görevin tamamlanması, tarihi adaleti sağlayacaktır. Dağlık Karabağ ve diğer işgal edilmiş topraklar, Azerbaycan'ın tarihi topraklarıdır. Uluslararası hukuk bakımından da bu topraklar Azerbaycan devletine aittir." diye konuştu.

Sürece dair bazı ülkelerden gelen "müzakere çağrılarını" da değerlendiren Aliyev, "Biz bu müzakerelerde 30 senedir yer alıyoruz ama Ermenistan her şeyi hiçe sayarak bize yeniden saldırılar başlattı ve tabii ki biz de karşı operasyon başlatıp, topraklarımızı işgalden kurtarıyoruz. Bu yüzden sadece ateşkes sağlanması söz konusu değil. Bizim taleplerimiz var. Bize çok ciddi garantiler verilmelidir. Uluslararası ara bulucular bize bu garantileri tasdik etmelidir. Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çıkış takvimi bize temin edilmelidir. O halde savaş duracaktır. Biz bu meselenin barışçıl yollarla çözümünü istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "Karabağ Ermenistan'dır" sözleri için özür dilemesi gerektiğini vurgulayan Aliyev, "Erivan, Ermenistan dışında yaşayan Ermenileri de bu savaşa dahil ediyor. Bu savaşı bölgesel olmaktan çıkarıp, küresel bir savaşa çevirmek istiyorlar. Bu savaş Azerbaycan'la Ermenistan arasındadır. Bu savaşa biz başlamadık ve yalnızca kendimizi savunuyoruz. Bizim Ermenistan topraklarında gözümüz yoktur." şeklinde konuştu.

Aliyev, Azerbaycan'a saldırıları Ermenistan'ın kendi topraklarından yaptığına işaret ederek, "Dün Gence'ye ve Mingaçevir'e yapılan saldırılar, Ermenistan topraklarından gerçekleştirildi. Onlar bizi kışkırtmaya çalışıyorlar ki biz de Ermenistan'a saldıralım. Sonra da dünyaya 'Azerbaycan bize saldırıyor, gelin bizi kurtarın' diyecekler." dedi.

- Ermenistan'ın kara propaganda hamleleri

Azerbaycan halkı adına Türkiye'ye, verdiği destekten ötürü teşekkür eden Aliyev, "Başta kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türkiye'nin bize ilk andan itibaren gösterdiği destek, özel bir öneme sahiptir. Bu çatışmanın büyümemesi için Türkiye'nin net tavrı çok önemli. Bu da çok sayıda farklı aktöre uyarı oldu. Türkiye uluslararası camiada güçlü bir konuma sahip. Karabağ'daki çözüm sürecinde yer almalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmenuel Macron'un, Azerbaycan'a iftira attığını anlatan Aliyev, "Bu bizim ülkemiz için kabul edilmezdir. 'Azerbaycan Dağlık Karabağ'ı fethetmek istiyor' dedi. Dağlık Karabağ bizim toprağımızdır. Bir devlet kendi topraklarını fethedebilir mi? AGİT Minsk Grubu Eş Başkanı Macron, bu topraklarda kanunsuz olarak Ermenilerin oturduğunu, tarihi abidelerimizi, camilerimizi, kabirlerimizi tahrip ettiklerini bilmiyor mu?" şeklinde konuştu.

Pakistan ve Afganistan'a da gösterdikleri destek için teşekkür eden Aliyev, "Rusya, Karabağ'a ilişkin sorumlu ve büyük ülke gibi tavır gösteriyor. Rusya'dan olumlu mesajlar geliyor ve herhangi bir taraf tutmaları söz konusu değil. Halbuki Ermenistan'ın buna yönelik bir umudu var. Ermenistan, Azerbaycan topraklarına saldırarak Rusya'yı savaşa çekmeye çalışıyor. Bunu başaramayacaklar." dedi.

Aliyev, Azerbaycan'a karşı kara propaganda yürütüldüğünün altını çizerek, "Ermeni lobisi daima bize karşı hareket ediyor. Onlara delil vermelerini, ispat etmelerini söylüyoruz. Macron da beni iki defa telefonla aradı. Ona bana delil vermesini söyledim. 'Bizde istihbarat bilgisi var' diyor. Bize vermelerini söyledim ama vermedi çünkü böyle bir bilgi yok. Olamaz. Bizde de uzun süredir Dağlık Karabağ'da PKK'lı teröristlerin yetiştirildiği, buraya getirildiği yönünde bilgiler var. Bu teröristler bugün de oradalar." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan'ın Türkiye'den temin ettiği silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) rolüne de değinen Aliyev, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin üst düzey SİHA'ları sayesinde can kayıpları azaldı. Bu SİHA'lar Türkiye'nin potansiyelini gösteriyor. Bu silahların Azerbaycan ordusunda olması bizi güçlendiriyor. Türkiye gibi bir müttefikimiz olmasından ötürü çok mutluyuz. Türkiye'nin bize verdiği manevi destek, Türkiye savunma sanayisinin ürünlerinin bizde olması bizi güçlendiriyor.

Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları kabul edilemez. Gence şehri savaş bölgesi değildir. Azerbaycan'da Ermeniler yaşıyor. Bizim Ermeni halkıyla sorunumuz yok. Ermenistan'daki halk, kendi iktidarının rehinidir. Dağlık Karabağ'daki halklar bizim vatandaşımızdır. İşgal siyaseti bittikten sonra biz orada birlikte yaşayacağız."

