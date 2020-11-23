  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, işgalden kurtarılan Ağdam'ı ziyaret etti
Aktüel

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, işgalden kurtarılan Ağdam'ı ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-11-23 17:48:54 -
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, işgalden kurtarılan Ağdam'ı ziyaret etti

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Ağdam şehrini ziyaret etti.

Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın Instagram sayfasından paylaştığı görüntülerde, Cumhurbaşkanı Aliyev'in kendi kullandığı araçla ziyareti gerçekleştirdiği görülüyor.

İlham Aliyev, görüntülerde, Ağdam istikametinde gittiklerini, burayı tek bir kurşun bile atmadan kurtardıklarını söylüyor.

Düşmanı savaş alanında mağlup ederek Ağdam'dan çekilmek zorunda bıraktıklarını vurgulayan Aliyev, Ermenistan güçlerinin burada birkaç savunma hattı kurduğunu anlatıyor.

İlham Aliyev, yıkık ve harabe durumda olan köyleri göstererek, tüm dünyanın bunu görmesi gerektiğini belirtiyor.

Etrafta bir tek sağlam yapı olmadığına dikkati çeken Aliyev, Ermenistan'ın işlediği savaş suçları nedeniyle hesap vereceğini vurguluyor.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı Dağlık Karabağ'daki topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda elde ettiği başarı, Ermenistan'ı ateşkes imzalamaya mecbur bırakmıştı.

Ateşkes gereği Ermeni silahlı güçleri 20 Kasım itibarıyla Ağdam'dan çıkmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu canlı yayında ilk defa açıkladı! Akşener neden istifa etmek istedi?
Gündem

Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu canlı yayında ilk defa açıkladı! Akşener neden istifa etmek istedi?

İYİ Parti kurucularından Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, partiden neden istifa ettiğini ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in neden istifa ..
İYİ Parti'de istifalar peş peşe! 5 kritik isim bıraktı
Siyaset

İYİ Parti'de istifalar peş peşe! 5 kritik isim bıraktı

İYİ Parti Kayseri teşkilatında, aralarında parti kurucuları ve geçmişte yönetimde görev almış 5 ismin istifa ettiği öğrenildi...
Bebeklerde konak neden olur? | Saçtaki konak nasıl temizlenir?
Kadın - Aile

Bebeklerde konak neden olur? | Saçtaki konak nasıl temizlenir?

Bebeklerin saçlarındaki konak zararlı mıdır? Bebeklerin saçları neden pul pul dökülür? Anne ve babalar bebeklerini saçlarında oluşan pul pul..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay