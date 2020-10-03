Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Biz, 'durun, çalışacağız, müzakere yürüteceğiz, yardım edeceğiz" gibi beyanları dinleyecek durumda değiliz. Bunları defalarca duyduk. 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok. Sorun şimdi çözülmelidir." dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için düzenlenen operasyonu El Cezire Kanalı'na değerlendirdi.
Aliyev, Dağlık Karabağ sorununun çözülmemesinin temel sebebinin Ermenistan'ın barıştan yana olmaması olduğunu belirterek, işgalin kayıtsız şartsız sona ermesi gerektiğine dair Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 4 kararının Erivan yönetimi tarafından göz ardı edildiğini hatırlattı.
Aliyev, çözüm sürecini yürüten AGİT Minsk Grubu'nun 28 yıldır sonuç alamadığını, "dur, çalışacağız, pazarlık yapacağız, yardım edeceğiz" gibi açıklamaları dinleyecek durumda olmadığımızı belirttik. Onları defalarca dinledik. 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok. Sorun şimdi çözülmeli. "