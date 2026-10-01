Enerji piyasasına nefes aldıracak haber! Petrol ve doğal gaz fiyatlarına fren
Avrupa Birliği (AB), metan kaynaklı sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik yeni kuralların yürürlüğe girişini bir yıl ertelemeyi önerdi. Erteleme önerisinin enerji piyasalarındaki baskıyı azaltarak petrol ve doğal gaz fiyatlarını etkileyebileceği belirtiliyor. AB Enerji Komiseri Dan Jorgensen’in, Fransa ve enerji sektörü temsilcilerinin baskısı altında kuralların bir yıl ertelenmesini gündeme getirdiği aktarıldı. Jorgensen’in bu hafta başında AB üyesi 27 ülkenin enerji bakanlarıyla konuya ilişkin görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi. Metan, Sanayi Devrimi’nden bu yana küresel sıcaklıklardaki artışın yaklaşık yüzde 30’undan sorumlu. Bu nedenle metan, bu yaz Avrupa’yı etkisi altına alan rekor sıcaklık dalgalarına ve en az 35 bin kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetmesine önemli ölçüde katkıda bulundu.