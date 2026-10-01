Enerji piyasasına nefes aldıracak haber! Petrol ve doğal gaz fiyatlarına fren

Yeni metan düzenlemesi gaz faturalarını artıracak mı? CCAG Başkanı ve Birleşik Krallık’ın eski Baş Bilim Danışmanı Sir David King’e göre “erteleme gerekçesi, bu kuralların gaz fiyatını yükselteceği iddiası. Oysa yükseltmeyecek. İthal ettiğiniz gazın nasıl ölçüldüğünü göstermek, o gazın satış fiyatının çok küçük bir kısmına mal olur ve bunun her kuruşu tüketiciye yansıtılsa bile haneler bunu neredeyse fark etmez.” CCAG, Rystad Energy’nin Temiz Hava Görev Gücü için yaptığı modellemeyi temel alarak yeni metan düzenlemesine uyum maliyetini MMBtu başına yaklaşık 0,07 euro, yani mevcut gaz fiyatının yüzde 0,3’ü olarak hesaplıyor. CCAG analizine göre “AB’nin geçen yıl ABD’den satın aldığı 76 milyar metreküp gaz için bu maliyet yaklaşık 190 milyon euroya denk geliyor. Her kuruşun tüketicilere yansıtılması halinde, tipik bir hanenin yıllık gaz faturasına yılda yaklaşık 3 euro eklenir. ABD’den Avrupa yerine Asya’ya kargo göndermek ise yalnızca navlun açısından MMBtu başına 3,50 dolar (3 euro) daha pahalıya mal oluyor.”