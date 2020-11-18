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Dünya Azerbaycan bizi üç günde bitirdi itirafı
Dünya

Azerbaycan bizi üç günde bitirdi itirafı

Ermenistan ordusunun en tepesindeki isimden tarihi bir itiraf geldi...

Yeniakit Publisher
2020-11-18 18:12:00 -
Azerbaycan bizi üç günde bitirdi itirafı

Karabağ savaşında Ermenistan cephesinde yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulunan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan, savaşın 3. gününden itibaren cephane sıkıntısı yaşamaya başladıklarını belirterek “Genel gidişat ile ilgili Güvenlik Konseyi’ne acil olarak bir rapor sundum. Savaşın durdurulması gerektiğini, aksi takdirde sınırlı olan kaynakların tükeneceğini ve müzakereler için daha elverişsiz şartlarımız olacağını belirttim. Bazı politikacılar, Genelkurmayımızı, gerçekçi olmayan bir analiz sunmakla suçladı. Ama gerçek çok farklıydı. Çok sayıda insan gücü ve askeri teçhizatı kaybettik. Bu barış ordunun ve devletin tüm imkanları gözden geçirildikten sonra kabul edildi. Çok kötü bir ‘trajedi’ arasında seçim yapmak zorunda kaldık. O gün hayatımın en kötü günüydü” dedi.

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