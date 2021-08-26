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Azerbaycan askerleri Kabil'den ayrıldı
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Dünya Azerbaycan askerleri Kabil'den ayrıldı
Dünya

Azerbaycan askerleri Kabil'den ayrıldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görev yapan Azerbaycan askerlerinin ülkeden ayrıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 12:23:00 -
Azerbaycan askerleri Kabil'den ayrıldı

Bakanlık açıklamasında, 120 Azerbaycan askerinin, Afganistan'dan ayrılarak hava yoluyla Türkiye'ye gittikleri belirtildi.

Azerbaycan askerlerine ait silah ve teçhizatın da Ankara'ya ulaştığı kaydedildi.

Askerlerinin kısa zamanda ülkeye dönecekleri bildirildi.

Azerbaycan askerleri, Türk askerleriyle Kabil'deki havalimanının güvenliğini sağlıyordu.

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