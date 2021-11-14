Azerbaycan askerine saldırı anı kameraya yansıdı!
Ermenistan vatandaşı olduğu belirtilen bir saldırgan, Dağlık Karabağ’ın kültür başkenti Şuşa şehri yakınlarına saldırı düzenledi.
Azerbaycan’ın Ermenistan işgaline son verdiği Dağlık Karabağ’ın kültür başkenti Şuşa şehri yakınlarında Azerbaycan ve Rus barış gücü askerlerinin bulunduğu kontrol noktasına saldırı gerçekleştirildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan saldırı anında, bir kamyonetin kontrol noktasına yanaştığı, araç içerisinden Azerbaycan askerlerinin yer aldığı tarafa el bombası atıldığı görüldü.
Saldırgan gözaltına alındı
Ermenistan vatandaşı olduğu belirtilen saldırganın bölgede görev yapan askerler tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.
Saldırının ardından Azerbaycan askerleri Hankendi-Laçın yolunu kapatarak geçişlere izin vermedi.