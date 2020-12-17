Azerbaycan askerine karşı Karabağ'a gelmişlerdi... Ülkelerinde tabutta döndüler!

Savaşa katılmak üzere Karabağ’a giden Halep Ermenilerinin birçoğu çatışmalarda öldü. 30’a yakın Ermeni’nin cesedi Ermenistan’ın başkenti Erivan’dan havalanan uçakla, Lazkiye’de bulunan Rus Hava Üssü Hmeymim’e getirildi. Çoğunluğu Halep’ten Ermenistan’a giden cenazelerin Moskova’ya bağlı milislerce, geldikleri şehirlere götürüldüğü ortaya çıktı. Cenazelerin geçtiğimiz haftalarda Süleymaniye ve Aziziye mahallelerinde tören düzenlenerek defnedildiği öğrenildi.

Savaşa gidene maaş

Öte yandan Esad’a bağlı bazı askerler ile Moskova’ya bağlı yetkililerin söz konusu Hristiyan birliklerine asker alma görevini gizli olarak yürüttüğü iddia ediliyor. Hatta Hristiyan milislerle, Wagner gibi paralı asker modeline benzer şekilde 3 aylık sözleşme imzalandığı, bu sözleşme kapsamında da savaşmak üzere Ermenistan’a gönderildiği ortaya çıktı.

Suriye Ermenileri ve Asurlulardan oluşan paralı asker birliklerinin, Karabağ Savaşı’na sunacakları katkıya karşılık aylık 1500 ABD doları maaş aldığı, maaşın yanı sıra gelecekte Ermenistan’a seyahat etme ayrıcalığı hatta Ermeni vatandaşı olma fırsatı elde edecekleri de ifade edildi. Ermenistan’da hayatını kaybeden 30’dan fazla Suriye Ermeni’sine tazminat ödeme görevini ise Esed rejimi üstlendi. Her aileye 200.000 Suriye lirası tazminat ödendi.

Suriyeli sivilleri askere almak için girişimlerde bulunan Rus yönetimi, ilk önce Hristiyan savaşçıları toplayarak ciddi bir altyapı oluşturdu. Ermeniler ve Asurlu savaşçıların yer aldığı birliklere eleman kazandırmak için piskopos ve rahiplerin aktif rol aldığı ifade ediliyor. Esed rejiminin söz konusu din görevlilerine, asker devşirmek için maddi destek sağladığı da iddia edildi. Rejim güçlerinin Ermeni ve Asurluları, Ermenistan lehine savaştırmak için “Ermeni halkı katliama maruz kalıyor” algısıyla kara propaganda yürüttüğü, bu şekilde birlikler içindeki heyecanı diri tutmayı hedeflediği öğrenildi.

Kaynak: Yeni Şafak