Azerbaycan askerine, annesi böyle seslendi!

Kardeş Azerbaycan, Ermenistan'a darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor. Azerbaycan'dan zafer haberleri gelirken, Ermeni askerleri bile cephelerini bırakıp kaçıyor.

Dikkatler Azerbaycan'da iken sosyal medyaya çarpıcı bir görüntü yansıdı.

İşgal altındaki topraklarını kurtarmak için Karabağ'da mücadele eden Azerbaycan askerine, annesinden 'helal olsun' dedirten sözler geldi.

"Canavar gönderdim, bir tanesini bırakma, kır at onları"

Annesi, oğluna telefon ederek cesaret verdi.

Asker annesi, oğluna, "Korkma hiç sen. Canavar gibisin. Canavar gönderdim. Canavar gibi ye onları. Biç geç onları. Bir tanesini bırakma. Kır at onları bırakma, kır at." şeklinde ifadeler kullandı.

Görüntüler, izleyenleri duygulandırdı.