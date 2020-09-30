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Dünya Azerbaycan açıkladı! İşte öldürülen Ermenistan askerlerinin sayısı
Dünya

Azerbaycan açıkladı! İşte öldürülen Ermenistan askerlerinin sayısı

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a karşı başlatılan harekatta 2 bin 300 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 10:59:00 -
Azerbaycan açıkladı! İşte öldürülen Ermenistan askerlerinin sayısı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar 4. günüde devam ediyor. Azerbaycan düzenlediği harekatla çok sayıda Ermeni askerini etkisiz hale getirdi. Çatışmalar sonrası ağır kayıplar alan Ermenistan terör örgütü PKK'dan yardım istedi.

2 bin 300 Ermeni askeri öldürüldü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada gece boyunca bölgede şiddetli çatışmaların sürdüğü belirtildi. Bakanlık 27-30 eylül tarihleri arasında yaşanan çatışmalarda toplam 2 bin 300 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "27-30 Eylül tarihlerinde 2 bin 300 Ermenistan askerinin öldüğü ve yaralandığı, yaklaşık 130 tank ve zırhlı aracın, 200'den fazla top ve füze sisteminin, yaklaşık 25 hava savunma sisteminin, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının, 5 mühimmat deposunun, yaklaşık 50 tanksavar silahının ve 55 otomobilin imha edildiği" denildi.

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