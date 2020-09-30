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Dünya Azerbaycan 2 bin 300 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
Dünya

Azerbaycan 2 bin 300 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda, 2 bin 300 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 08:55:00 -
Azerbaycan 2 bin 300 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "27-30 Eylül tarihlerinde 2.300 Ermeni askerinin öldürüldüğü ve yaralandığı, yaklaşık 130 tank ve zırhlı araç, 200'den fazla topçu ve füze sistemi, yaklaşık 25 hava savunma sistemi, 6 komuta, yönetim ve . gözlem bölgeleri, 5 mühimmat deposu, yaklaşık 50 tanksavar silahı ve 55 arabanın imha edildiği bildirildi.

Dün yaşanan çatışmalarda Ermenistan'a ait 1 S-300 sisteminin işgal edilen Hocavend vilayetinin Şuşakend bölgesinde de etkisiz hale getirildiği belirtilirken, Madagiz yönünde toplanan Ermeni kuvvetlerinin gerçekleştirdiği saldırının da önlendiği belirtildi. Bu sabah kaybettikleri yerleri geri alma çabaları engellendi.

Öte yandan Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Terter kentine top attığı bildirildi. Sabah 08.00'de başlayan saldırıda sivil altyapının hasar gördüğü belirtildi.

Açıklamada, ilk tespitlere göre sivillerin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi.

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