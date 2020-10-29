Azerbaycan 13 köyü daha işgalden kurtardı

Azeri Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Zengilan ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi. Azeriler karşısında tutunamayan Ermenilerin yine kaçma yolunu seçerken geride birçok tank, zırlı ve askeri araç bıraktığı bildirildi. Ayrıca toplar, tüfekler, roketatarlar da ele geçirilen mühimmatlar arasında.

Cumhurbaşkanı Aliyev de yine müjdeli bir haberi Twitter’dan verdi. Aliyev “Muzaffer Azerbaycan ordusu, Zengilan’ın Birinci Ağalı, İkinci Ağalı, Üçüncü Ağalı ve Zerneli; Fuzuli’nin Mandılı; Cebrail’in Kazanzemi, Hanağabulak, Çüllü, Kuşçular ve Karaağac; Gubadlı’nın Giyaslı, Edilce ve Gılıcan köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan’dır” dedi. Böylece Azerilerin işgalden kurtardığı köy sayısı 183’e yükseldi.