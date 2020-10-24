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Dünya Azak Denizi'nde Rus tankerinde patlama
Dünya

Azak Denizi'nde Rus tankerinde patlama

Azak Denizi'nde bir Rus petrol tankerinde çıkan yangının ardından iki patlama meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 22:06:00 -
Azak Denizi'nde Rus tankerinde patlama

Azak Denizi'nde bir Rus petrol tankerinde çıkan yangının ardından iki patlama yaşandı.

Bölgenin acil durumlar servisinden bir yetkili, Azak Denizi'nde bir Rus petrol tankerinde çıkan yangının ardından iki patlama meydana geldiğini, gemide bulunan 13 mürettebattan 6’sının ise kurtarıldığını belirtti.

Sputnik’e konuşan yetkili, "Azak Denizi sularında bir petrol tankerinde çıkan yangın sonucu, petrol ürünleri bölmelerinde iki patlama meydana geldi, gemide bulunan 13 mürettebattan 6’sının kurtarıldı" dedi.

Tanker mürettebatından toplam 10 kişi Sirius römorkörüne tahliye edildi, kayıp 3 kişiyi arama ve olay yerinde inceleme çalışmaları sürüyor.

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