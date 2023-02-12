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Gündem Az önce tüm Türkiye'ye duyuruldu! O müteahhitlerle ilgili flaş gelişme
Gündem

Az önce tüm Türkiye'ye duyuruldu! O müteahhitlerle ilgili flaş gelişme

Adıyaman'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olduğu belirlenen Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş, Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 12:43:00 -
Az önce tüm Türkiye'ye duyuruldu! O müteahhitlerle ilgili flaş gelişme

Adıyaman'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olduğu belirlenen Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş, Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

 

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar terminalinde bugün yapılan kimlik kontrolleri sırasında Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş, Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonucu Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olduğu belirlendi.

 

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