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Dünya Az önce dünyaya ilan ettiler: Rusya Ocak ayında bize saldıracak
Dünya

Az önce dünyaya ilan ettiler: Rusya Ocak ayında bize saldıracak

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Moskova'nın Ocak ayında kendilerine karşı saldırıya geçeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 16:21:00 -
Az önce dünyaya ilan ettiler: Rusya Ocak ayında bize saldıracak

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim her geçen gün artarken bölgeyi saracak yeni bir savaş korkusu da giderek büyüyor. Ukrayna'dan bugün gelen resmi açıklamada Rusya'nın ülkeye saldırmak için tarih belirlediği iddia edildi.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya'nın Ocak ayı sonunda Ukrayna'ya yönelik büyük çaplı bir saldırıya hazırlandığına dair istihbarat olduğunu söyledi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim giderek artarken, Kiev yönetiminden dikkat çeken açıklamalar geliyor. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov parlamentoda yaptığı açıklamada, istihbarat raporlarını gerekçe göstererek Rusya'nın Ukrayna sınırları yakınına 94 binden fazla asker yığdığını ve Ocak ayı sonunda büyük çaplı bir saldırıya hazırlanıyor olabileceğini ifade etti.

Bakan Reznikov, Ukrayna'nın durumu provoke edecek hiçbir şey yapmayacağını, ancak Rusya'nın bir Saldırı başlatması halinde karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.

Reznikov, "İstihbaratımız en kötüsü de dahil olmak üzere tüm senaryoları analiz ediyor" diyerek Rusya'da bir "kış eğitim döneminin" başladığını ve Moskova'nın Ukrayna toprakları yakınında tatbikatlar yaptığı aktardı.

Rusya'nın, ilhak edilen Kırım'da ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların elindeki bölgelerde yaklaşık 100 bin askeri olduğu tahmin ediliyor.

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