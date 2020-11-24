'Az önce Bakan Koca ile konuştum' diyerek paylaştı! Aşı eczanelerden de mi alınabilecek?

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile konuştuğunu belirtti. Işık, Bakan Koca'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamaları aktardı. Buna göre Koca, "Süreç ilerledikçe aşının eczanelerden de alınabileceği bir takvimi hayata geçireceğiz" dedi.

Işık'ın aktardığına göre Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Aralıkta asgari 10 milyon doz Çin aşısı ve -ruhsatı tamamlanırsa -1 milyon doz Pfizer’in aşısını risk gruplarına ücretsiz yapmaya başlıyoruz. Kendi aşımızı da nisan ayında kullanıma sokmuş olmayı planlıyoruz.

Rus aşısının toksisite çalışmalarını da biz yapıyoruz. Hepsi yüksek etkinlikte aşılar. Yarınki Bilim Kurulu’nda belirlenecek risk gruplarına aşı ücretsiz yapılacak. Bunun dışında süreç ilerledikçe aşının eczanelerden de alınabileceği bir takvimi hayata geçireceğiz."