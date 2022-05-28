Az önce açıklandı! O gelişmeden maaşlar böyle etkilenecek

Milyonlarca memurun beklediği "3600 ek gösterge" çalışmasında sona yaklaşıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı düzenleme, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan toplantıda gözden geçirildi. Düzenleme kimleri kapsıyor, maaşlarla ikramiyelerde ne kadar artış olacak? Prof. Dr. Cem Kılıç, merak edilen soruların yanıtlarını NTV'de verdi.

Kimleri ve hangi meslekleri kapsayacak?

Başlangıçta sayın Cumhurbaşkanı özellikle polis öğretmen hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e çıkarılacağını açıklamıştı ama bu komisyon toplantıları çerçevesinde süreç içinde bazı değişiklikler oldu özellikle sadece ek göstergesi 3600'ün altında olan unvanlar için değil bütün unvanlar için bir çalışma yapılması gerektiği özellikle bakanlık tarafından belirtildi ve çalışmalar yürütüldü.

Bir de yardımcı hizmetler sınıfı var ki onlarda hiç ek gösterge yok belki onların da bir ek göstergeye kavuşmaları ve maaşlarının artması gibi bir tamamlayıcı çalışma yürütülüyor.

3600 ek gösterge maaşları nasıl etkileyecek?

Öğretmenleri ele alalım, şu anda 3000 ek gösterge sahibi bir öğretmen 7956 lira görev aylığı alıyor, ocak ayı itibarı ile emekli aylığı da 5627 lira, ek gösterge 3600'e çıkarsa maaşında diğer gruplar gibi bir azalma var, 100 liraya yakın ama emekli aylığı 5627 liradan 6861 liraya çıkıyor, 1234 lira ciddi bir artış. Ve keza diğer gruplarda olduğu gibi 45 bin lira da ikramiye artı bir rakam ortaya çıkıyor.

3600 ek gösterge konusu mevcut maaştan ziyade emekli maaşı ve ikramiye üzerinde olumlu bir etki yaratacak.

3600 ek gösterge ile daha önce emekli olmuş memurlar ikramiye farkı alacak mı?

Emekli ikramiye farkı almayacaklar ama emekli aylıkları olumlu etkilenecek.

Onlar daha önce emekli oldukları için şu an itibarı ile emekli aylıklarında bir artış söz konusu olacak.