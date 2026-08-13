Az kalsın ölüyordu…

İşte Nasuh Boztepe'nin kaleme adlığı o yazı;

Biz hep iş kazalarını , meslek hastalıklarını konuştuk.

Bir kaza olmazdan önce bunun belirtileri mutlaka önceden vardır. Ancak bu husus ya gözden kaçmıştır ya da önemsenmemiştir.

İş yerinde meydana gelen , çalışanı, iş yerini ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olay ramak kala olayıdır.

Tehlike kıl payı atlatılmıştır. Ortada fiili bir zarar veya yararlanma yoktur .

6331 sayılı kanuna göre; İşveren ramak kala olaylarının incelemesini yapmak ve bunlarla ilgili raporları düzenlemek zorundadır.

Eğer önemli bir ramak kala olayı varsa, risk değerlendirmesinde döf açılabilir. Risk analizi yenilenebilir.

İsg kurulları hakkındaki yönetmelik gereği ramak kala olayları ile ilgili araştırma ve inceleme yapılmalı, alınacak tedbirler raporla tespit edilip işverene sunulmalıdır.

Örnek olarak;

Bir çalışan otelinin lojmanında, saç kurutma makinası ile saçlarını kuruttuğu sırada elektrik kesilir. Çalışan cihazı açık konumda ve fişi takılı halde komidinin üzerine bırakıp odadan ayrılır.

Bir müddet sonra elektrik geldiğinde cihaz kendiliğinden çalışır ve titreşim etkisi ile yere düşer. Cihazın sıcak hava çıkışı ahşap kapıya dönük kalmış ve kapı yüzeyi tutuşma(yanma) seviyesine ulaşmıştır. Tesadüfen oradan geçen bir çalışan, duman ve kokuyu hisseder; müdahale eder. Yangın çıkmasını engeller.

Otelde çalışanlarla ilgili talimatlar olmasına rağmen, çalışanlara yeniden lojmanlardaki elektrik kullanımı ile ilgili eğitimler verildi.

Benzeri bir olayda mıntıka temizliği yapan çalışan bahçede ağaç köküne benzeyen bir cisim görmüştür. Cismi önce tırmıkla almaya çalışmış, başarılı olamayınca ıslak eldivenli eli ile tutarak asılmıştır. Kolunda farklı bir his ve titreme oluşmuştur. Tuttuğu cismin bahçe aydınlatma kablosu olduğunu fark ederek kabloyu bırakmıştır. Durumu derhal teknik birime bildirmiştir.

Olay sonrası yararlanma, iş göremezlik ve maddi hasar meydana gelmemiştir.

Bu olaydan sonra otel bahçesi komple tarandı ve bu tür kablolar toplatıldı. Büyük bir kazada ucuz atlatıldı.

Ramak kala olayları mutlaka takip edilmeli, tedbirler alınmalıdır.

Çalışanlar ramak kala olaylarını bildirmeye teşvik edilmelidir.

Kalın sağlıcakla.