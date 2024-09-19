Az kalsın kadın sürücü 5 milyonluk arabasından motorcu da canından oluyordu! Kimin haklı olduğuna sosyal medya karar veremedi
Bir motor sürücüsü ve otomobil sürücüsünün sinyal tartışması sosyal medyada gündem oldu. Sinyal vermeden sağa dönen otomobil motorcuyu sıkıştırdı. Bu arada motor otomobilin aynasına çarptı. İşte asıl olanlar ondan sonra oldu.
Kullanıcılar ikiye bölündü.
Sosyal medyada paylaşılan videoda bir motor sürücüsü ile otomobil sürücüsünün tartıştığı görüldü. Tartışmada kimin haklı olduğu konusunda kullanıcılar ikiye bölündü. İşte o video