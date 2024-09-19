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Sosyal Medya Az kalsın kadın sürücü 5 milyonluk arabasından motorcu da canından oluyordu! Kimin haklı olduğuna sosyal medya karar veremedi
Sosyal Medya

Az kalsın kadın sürücü 5 milyonluk arabasından motorcu da canından oluyordu! Kimin haklı olduğuna sosyal medya karar veremedi

Yeniakit Publisher
2024-09-19 13:23:00 - 2024-09-19 13:24:31

Bir motor sürücüsü ve otomobil sürücüsünün sinyal tartışması sosyal medyada gündem oldu. Sinyal vermeden sağa dönen otomobil motorcuyu sıkıştırdı. Bu arada motor otomobilin aynasına çarptı. İşte asıl olanlar ondan sonra oldu.

Kullanıcılar ikiye bölündü.

Sosyal medyada paylaşılan videoda bir motor sürücüsü ile otomobil sürücüsünün tartıştığı görüldü. Tartışmada kimin haklı olduğu konusunda kullanıcılar ikiye bölündü. İşte o video

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