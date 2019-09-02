Az kalorili aşure tarifi İç hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya özellikle kuruyemiş, kuru meyve ve bakliyatların besleyiciliklerinden faydalanmak adına hijyenik ve taze ürünler tüketmek gerektiğini vurguladı. Ayça Kaya diyet yapanlar için az kalorili, sağlıklı aşure tarifi de verdi. İşte Az kalorili aşure tarifi

İç hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya özellikle kuruyemiş, kuru meyve ve bakliyatların besleyiciliklerinden faydalanmak adına hijyenik ve taze ürünler tüketmek gerektiğini vurguladı. Ayça Kaya diyet yapanlar için az kalorili, sağlıklı aşure tarifi de verdi. İşte Az kalorili aşure tarifi Az kalorili aşure tarifi 5 Açıkta satılan bu malzemelerle aşure yapmayın Uzman İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya'dan sağlıklı ve lezzetli aşure tarifi: 1 su bardağı aşurelik buğday, ½ çay bardağı kurufasulye ve nohut, 7-8 tane k güneşte kurutulmuş kayısı, 6-7 tane sarı kuru kayısı, 4 tane kuru incir, ½ çay bardağı kuru üzüm, 1,5 çay bardağı çam balı, , 6-7 tane karanfil, 1 su bardağı süt, 1 tane kırmızı elma. Üzerini süslemek için; ½ çay bardağı kırmızınar, ceviz, fındık, badem, hindistan cevizi, tarçın, 1 yemek kaşığı kuş üzümü. Yapılışı: bütün malzemeler ayrı ayrı az suyla haşlanır, haşlama suları dökülmeden malzemeler yumuşayınca birbirine karıştırılır ve biraz daha pişirilir, piştikten sonra süt, bal ve elma eklenir, 1 taşım daha pişirilir. Kaselere koyduktan sonra üzerine nar, ceviz, fındık, badem, hindistan cevizi ve tarçınla süsleyerek servis edilir.

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