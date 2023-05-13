Ayyaş grup, seçim öncesi böyle kafa çıkardı
"Kokuşmuş mahalle" diye tabir edilen magazin camiasının pohpohladığı "Duman" isimli müptezel rock grubu, sosyal medya hesabından, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile özdeşleşen 'kalp' emojisi paylaştı.
"Kokuşmuş mahalle" diye tabir edilen magazin camiasının pohpohladığı "Duman" isimli müptezel rock grubu, sosyal medya hesabından, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile özdeşleşen 'kalp' emojisi paylaştı. Sahnede bile uyuşturucu kullandığı iddia edilen ve ayyaşlığıyla bilinen Kaan Tangöze’nin başını çektiği grubun yaptığı paylaşım, Kılıçdaroğlu'na destek olarak yorumlandı.
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