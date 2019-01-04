Ayyaş Deniz Çakır AVM'de başörtülülere saldırdı! "Burası Arabistan mı?"

Deniz Çakır, zil zurna sarhoş bir halde, bir AVM’deki kafelerden birine gitti. Çakır, yan masada sohbet eden 6 başörtülü kadına, “Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!” diyerek sözlü tacizde bulundu. Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre Çakır, izinsiz fotoğraflarını çekerek onları rahatsız etti. Bu çirkin davranış karşısında kafedeki herkes şoke olurken, devreye giren diğer müşteriler ve personel, Çakır’a, “Kendinize gelin!” diyerek tepki gösterdi.

Geçtiğimiz Pazar, akşam saatlerinde yaşandı

Deniz Çakır'in içinde beslediği nefret ve ötekileştirme duygusu, alkolün etkisiyle daha da açığa çıktı. Oyuncu, pazar akşamı, arkadaşlarıyla birlikte zil zurna sarhoş bir halde bir AVM'ye gitti. Üçlü, bir kafeye oturdu.

"Arabistan mı burası"

Çakır, mekana oturur oturmaz yan masadaki 6'sı başörtülü olan 7 kişilik kadın grubunu hedef aldı. Oyuncu, kendi aralarında sohbet eden başörtülü kadınlara "Arabistan mı burası? Ne geziyorsunuz buralarda" diye sözlü tacizde bulundu. Çakır ardından masadaki kadınların tüm itirazlarına rağmen onların fotoğraflarını çekmeye başladı.

Arkadaşları, kızlardan özür diledi

Oradaki herkes gibi Çakır'ın iki arkadaşı da büyük şok yaşadı. İki kadın çaresizce ve utanç içinde tacize uğrayan masadakilerden özür diledi.

Hadsizliğe tepki gösterdiler

Bu arada mekanda bulunanlar arasındaki birkaç kişi bu çirkin sözlerden dolayı Çakır'a tepki gösterip "Kendinize gelin!" dedi. Mekanın personeli ise arabuculuk görevi yapıp ortamı yatıştırmaya çalıştı.