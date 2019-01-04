0553 313 94 23

Ayyaş Deniz Çakır AVM'de başörtülülere saldırdı! "Burası Arabistan mı?"

Sanatıyla değil, "Alkolü fazla kaçırdı, evin yolunu bulamadı!" şeklindeki Türk-İslam kültürüne uymayan skandal haberlerle gündeme gelebilen Deniz Çakır isimli oyuncu, yine kafayı çekti, bir AVM'deki kapalı kızlara musallat oldu.

04 Ocak 2019 Cuma 09:45
Ayyaş Deniz Çakır AVM'de başörtülülere saldırdı! "Burası Arabistan mı?"

Deniz Çakır, zil zurna sarhoş bir halde, bir AVM’deki kafelerden birine gitti. Çakır, yan masada sohbet eden 6 başörtülü kadına, “Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!” diyerek sözlü tacizde bulundu. Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre Çakır, izinsiz fotoğraflarını çekerek onları rahatsız etti. Bu çirkin davranış karşısında kafedeki herkes şoke olurken, devreye giren diğer müşteriler ve personel, Çakır’a, “Kendinize gelin!” diyerek tepki gösterdi.

Geçtiğimiz Pazar, akşam saatlerinde yaşandı

Deniz Çakır'in içinde beslediği nefret ve ötekileştirme duygusu, alkolün etkisiyle daha da açığa çıktı. Oyuncu, pazar akşamı, arkadaşlarıyla birlikte zil zurna sarhoş bir halde bir AVM'ye gitti. Üçlü, bir kafeye oturdu.

"Arabistan mı burası"

Çakır, mekana oturur oturmaz yan masadaki 6'sı başörtülü olan 7 kişilik kadın grubunu hedef aldı. Oyuncu, kendi aralarında sohbet eden başörtülü kadınlara "Arabistan mı burası? Ne geziyorsunuz buralarda" diye sözlü tacizde bulundu. Çakır ardından masadaki kadınların tüm itirazlarına rağmen onların fotoğraflarını çekmeye başladı.

Arkadaşları, kızlardan özür diledi

Oradaki herkes gibi Çakır'ın iki arkadaşı da büyük şok yaşadı. İki kadın çaresizce ve utanç içinde tacize uğrayan masadakilerden özür diledi.

Hadsizliğe tepki gösterdiler

Bu arada mekanda bulunanlar arasındaki birkaç kişi bu çirkin sözlerden dolayı Çakır'a tepki gösterip "Kendinize gelin!" dedi. Mekanın personeli ise arabuculuk görevi yapıp ortamı yatıştırmaya çalıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 09:45
  1. Deniz Çakır
  2. AVM
  3. alkol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
    1. Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
    2. Muhtarlık seçmen listesi sorgulama
    3. FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri..
    4. Gram altın 227 lira seviyelerinde
    5. Gönül Yazar hastaneye mi kaldırıldı?
    6. Türk Telekom, yeni bulut servisi..
    7. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    8. Bayraktar duyurdu: TSK'dan bir telefon..
    9. Asya borsaları
    10. Kuş cennetinde "ördek katliamı" yapan..
    11. Borsa, güne yükselişle başladı
    12. Seçmen listesi sorgulama 2019
    13. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ..
    14. Seçmen listesi askıya çıktı mı?
    15. Dolar/TL 5,4510 seviyesinde işlem..
    16. Memur emekli ikramiyesi ne kadar 2019?
    17. Ayyaş Deniz Çakır AVM'de başörtülülere..
    18. Pakistan Başbakanı Han DEİK..
    19. Honda’dan yeni yıla özel kampanya
    20. Kılıçdaroğlu'ndan uyarı: Binali..
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    FETÖ'cü asker her şeyi itiraf etti! 'Üniversiteyi kazanamayınca...'
    FETÖ'cü asker her şeyi itiraf etti! 'Üniversiteyi kazanamayınca...'
    “CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”
    “CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”
    2018 enflasyon rakamları belli oldu
    2018 enflasyon rakamları belli oldu
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar

    Günün Karikatürü

    4 Ocak 2019
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    Babası AK Parti'den aday olunca, İYİ Parti'den istifa etti!
    Babası AK Parti'den aday olunca, İYİ Parti'den istifa etti!