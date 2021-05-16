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Gündem Ayvazoğlu’ndan Çiçek’e tepki: Bir bedeli olacak
Gündem

Ayvazoğlu’ndan Çiçek’e tepki: Bir bedeli olacak

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, CHP eski Milletvekili emekli Albay Dursun Çiçek’in skandal HDP açıklamasına çok sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 16:26:00 -

 yeniakit.com.tr  Ankara 

CHP eski Milletvekili emekli Albay Dursun Çiçek’in skandal HDP açıklamasına AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu’ndan tepki geldi.

"Bir bedeli olacak"

Sosyal medya hesabı üzerinden Çiçek’e tepki gösteren Ayvazoğlu, "Ben de aslında CHP'li Çiçek'in açıklamasına şaşıranlara şaşırıyorum. Bu utanç siyasetlerinin elbette bir bedeli olacak. Bugün İzmir, İstanbul Belediyelerinde PKK'lı kurumsallaşma o seçim ittifaklarının değilse neyin bedelidir? Sadece eski bir subaydan bunları duymak incitici" ifadelerini kullandı.

 

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