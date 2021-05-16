Ayvazoğlu’ndan Çiçek’e tepki: Bir bedeli olacak

yeniakit.com.tr Ankara

CHP eski Milletvekili emekli Albay Dursun Çiçek’in skandal HDP açıklamasına AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu’ndan tepki geldi.

"Bir bedeli olacak"

Sosyal medya hesabı üzerinden Çiçek’e tepki gösteren Ayvazoğlu, "Ben de aslında CHP'li Çiçek'in açıklamasına şaşıranlara şaşırıyorum. Bu utanç siyasetlerinin elbette bir bedeli olacak. Bugün İzmir, İstanbul Belediyelerinde PKK'lı kurumsallaşma o seçim ittifaklarının değilse neyin bedelidir? Sadece eski bir subaydan bunları duymak incitici" ifadelerini kullandı.