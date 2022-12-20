Ayvayı tereyağında pişirip yerseniz! Öksürüğe, bronşite, tüberküloz ve birçok hastalığına iyi gelecek

Güçlü bir antibiyotik olan ayva tek bir kaşıkla muhteşem faydalar sağlar.

Meyvesinde pektin, tanen, şeker, organik asit, A ve C vitamini ve mineral tuzlardan bol miktarda bulunduğunu, tohumlarında ise yüzde 14-18 oranında tutkal maddeler, yüzde 16-20 oranında yağ, tanen, renkli maddeler ve yüksek oranda protein, az miktarda amygdalin ve emülsin olduğunu belirten Prof. Dr. Karadeniz, ayvanın kalp, akciğer, boğaz, mide, böbrek, göz, bağırsak, ağız rahatsızlıkları ve oldukça faydalı olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Karadeniz, ayvanın yararlarını şöyle açıkladı: “Meyvelerinden hazırlanan şurup ve kompostolar çocuk ishallerine karşı çok etkilidir. Ayva meyveleri kalbe kuvvet verir ve rahatlatır. Kalpteki sıkıntıyı, çarpıntıyı ve ağız kokusunu giderir. Harareti ve ishali keser. Hazımsızlığı giderir, mideyi ve bağırsağı kuvvetlendirir, ince bağırsak iltihabını giderir.

Vücudun gelişmesine yardım eder. Ayva damar sertliğine, karaciğer tembelliğine iyi gelir, tansiyonu düşürür, safrayı düzene sokar. Yapraklarının çayı kalp ağrılarına iyi gelmekte, sakinleştirici özelliği bulunmaktadır. Meyvesinden yapılan reçel, sindirim sistemi rahatsızlıklarında tedavi edici olarak görev üstlenmekte.

Tereyağında Pişirilen Ayva;

Nefes yolu hastalıklarına, müzmin öksürüğe, bronşite ve tüberküloz hastalığına iyi gelmektedir. Ayva çiçeği bal ile macun yapılıp yutulursa, baş ağrısını keser. Ayva çiçeği kaynatılıp içilirse, kalp çarpıntısını keser, kalbi kuvvetlendirir, annenin sütünü artırır. Ayva kokusu kalp ve dimağı kuvvetlendirir. Ayva hoşafı yaşlıların ayaklarının tutukluk yapmasını giderir. Ayva varise karşı iyidir, yorgunluğu, bitkinliği giderir.”

Ayva hoşafının ağız yaralarına, akciğer veremine iyi geldiğini, gece uyurken ağızdan salya gelmesini önlediğini de belirten Prof. Dr. Karadeniz, şu bilgileri verdi:

-Yaprağı kaynatılıp içilirse ishali keser.

-Ayva yaprağı kaynatılır, suyu ile gargara yapılıp, pişmiş yaprakları ile de lapa yapılıp boğaza konursa boğaz ağrısını ve şişliğini giderir.

-Burun kanamasını önlemek için buruna ayva suyu çekilmelidir.

-Ayva suyu aşırı adet kanamasını önler, bağırsak kanamalarını keser, dizanteriye karşı çok faydalıdır.

-Doğumu kolaylaştırmak için ayva suyu ve ayva çekirdeği kaynatılıp içilmelidir. Ayva kabuğu veya ayva çekirdeği kaynatılıp içilirse, idrar yolu iltihaplarına iyi gelir.

-Ayva suyu iştah açar, böbrek ve sidik torbası iltihaplarını iyileştirir.

-Grip ve nezle olanlar bol bol yemelidirler. Ayva suyu vücudu terletmek için çok etkilidir.

-Ayva böbrek zafiyetine, karaciğer zafiyetine, mide bulantısına, deniz tutmasına, mide gevşemesi ve mide düşmesine, midenin kuvvetlenmesine çok faydalıdır. Pişirilmiş ayva mide zafiyetine iyi gelir.

-Ayva suyu vesveseye ve mide ülserine iyi gelmekte, dimağı kuvvetlendirmektedir.

-Göz beyazı, göz kapak ve kirpiklerinin iltihaplanmasında ayva yaprağı kaynatılıp soğutulduktan sonra gözler günde birkaç kez yıkanır.

-Ayva meyvesi üzerindeki tüyler kanayan yere konursa kanamayı durdurur.

-Beyaz akıntıya karşı ayva yaprağı kaynatılıp aç karnına içilmeli ve haricen yıkanılmalıdır. Ağız içi yaraları ve boğaz iltihapları için kurutulmuş ayvanın suda bekletilmesi ile elde edilen -şurup gargara olarak kullanılırsa şifalı gelir.

Türkiye'de ayva nerede yetişir?

Türkiye ayva üretiminde dünyada 1. sırada yer alır. Ülkemizde ise Sakarya en çok ayva yetişen ilimizdir. Çin, Özbekistan ve Fas Türkiye'den sonra en çok ayva yetiştirilen coğrafyalardır.

Yatmadan önce ayva yemek

Ayrıca taze sıkılmış ayva suyu veya ayva çayı tüketildiğinde göğsü yumuşatarak öksürüğe iyi gelir. Yatmadan önce tüketmeniz özellikle büyük fayda sağlayacaktır. Sigara tüketiyorsanız bu tarifi denemelisiniz.

Ayvanın Faydaları

-Zayıflamaya Yardımcı Olur.

-Vücudu Virüslere Karşı Korur.

-Saçları Uzatır.

-Cildi Gençleştirir.

-Antioksidan İçeriği Kanser Riskini Azaltır.

-Kalp Damar Sağlığını Korur.

-Sindirimi Kolaylaştırır.

Sabah aç karnına ayva yemenin faydaları

Haşlaması yapılmış ayva, ıhlamur, karanfil kombinazyonundan sabah ve akşam aç karnına 1 çay bardağı içilmesi kemiklerin gelişmesine katkı sağlar. Elde edilen Demirhindi ve Ayva suyu sabah ve akşam aç karnına 1 bardak içilmeye devam edilirse ince bağırsak iltihabını giderir ve tedavi eder. Sigaraya yeni başlayanlarda ve kullananlarda gözlerin çevresinde ve ağız kenarlarında derin, koyu çizgiler oluşuyor. Bu etkileri azaltır ve Ucuz malzemelerle müthiş şifa...

AYVA VE LİMON BOĞAZ AĞRISINI GEÇİRİYOR

Özellikle kış aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biridir. C vitamini ihtiyacını 4/1'ini karşıladığı için bağışıklık sistemini güçlendiren önemli bir antioksidan kaynak. Ayvalı ve limonlu kür tarifi ile boğaz ağrınızı dindirebilirsiniz.

AYVA VE LİMON BOĞAZ AĞRISINI GEÇİRİYOR

Özellikle kış aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biridir. C vitamini ihtiyacını 4/1'ini karşıladığı için bağışıklık sistemini güçlendiren önemli bir antioksidan kaynak. Ayvalı ve limonlu kür tarifi ile boğaz ağrınızı dindirebilirsiniz.

Kış aylarının en değerli besinlerinden biri olan ayvayı, kahvaltı sofralarına reçel forumda getirmeyi ihmal etmeyin. Tek bir kaşığı bir en doğal antibiyotik olan ayva reçelini akşamdan yapmanız yeterlidir. Ayva aynı zamanda yüksek oranda lif barındırır. Bu sayede bağışıklığı güçlendirirken bağırsakların da fonksiyonel hareketlerini artırır. Renginin koyu olmasının sırrı ise içeriğine atılan karanfil tomurcuklarıdır.

PEKİ AYVA REÇELİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

2 adet rota boy ayva

2 su bardağı toz şeker

1\5 su bardağı su

1 yemek kaşığı kadar limon suyu

2 adet karanfil

Yapılışı

Bir tencerenin içine ayvaların kabuklarını soyup çekirdeklerini çıkartın. Küp küp parçalara bölerek tencereye koyun. Üzerine toz şeker, su, karanfil ve limon suyunu ilave edin. Akabinde kaynatmaya bırakın. O sırada ara ara karıştırın. 20 dakika sonra ocaktan alın.

Tereyağlı Ayva Tatlısı Tarifi

Tereyağında ayva pişirme tarifi: Ayvalar çekirdekleri çıkarılıp resimdeki gibi dilimlenir. Bir tavaya tereyağ konur eriyen tereyağına ayvalar eklenip karıştırılır. Yumuşayana kadar arkalı önlü kızartılır. Kızaran ayvaların üzerine pekmez eklenip 5 dk kısık ateşte pişer ve kaymakla sıcak servis yapılır.

Öksürük için ayva

Ayvamızın 4'te 14ini küçük parçalara ayırıp cezveye koyalım üzerine suyunu ekleyip kısık ateşte kaynamaya bırakalım. Kaynadıktan sonra ılıması için 3 dk bekleyelim içeceğimiz bardağın içine balı ekleyelim ve ılımış olan ayvamıza süzgeçten geçirip bardağa dökelim. Karıştırıp bekletmeden içelim. Afiyet oslun.