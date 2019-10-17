Ayvanın faydaları nelerdir? Ayva reçeli nasıl yapılır?

Kış aylarının habercisi ayva tezgahlardaki yerini aldı. Peki, aşvanın faydaları nelerdir? Tezgahları süslemeye başlayan ayvadan reçel yapılır mı? İşte, merak ettiğiniz "Ayva reçeli nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...

Rengi ve kokusuyla kış mevsiminin en çok sevilen meyvelerinden olan ayva, ölçülü tüketildiğinde sağlık için son derece faydalıdır. İşte, ayvanın saymakla bitmeyen faydaları...

Ayvanın faydaları nelerdir?

Ayva içerdiği C vitamini nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirir. Anti-alerjik özelliklere sahip olan ayva alerji hastaları için hazırlanan ürünlerde kullanılır.

100 gramlık bir ayvanın kalorisi yalnızca 56'dır. Lif oranı yüksek olan ayva diyet listelerinde kendisine en çok yer bulan meyvelerden biridir.

Ayva özellikle ülser sorunu yaşayanlar için şifalı bir meyvedir. Midelerinde sorun yaşayanlar ayvanın çayını gönül rahatlığıyla tüketebilir.

Ayva içerdiği antioksidanlar sebebiyle kalp ve damar sağlığı için son derece faydalıdır.

Ayva düzenli tüketildiğinde tansiyonun dengelenmesini sağlar.

Kalp sağlığı için son derece kıymetli olan ayva aynı zamanda kötü kolesterolü düşürür.

Ayva özellikle kolon kanserine karşı koruyucu özellikler bulundurur.

Ayva karaciğer sağlığı için de son derece kıymetlidir.

Ayva reçeli nasıl yapılır?

Malzemeler:

4 adet ayva

4 su bardağı şeker

3 su barağı su

3-4 adet karanfil

1 yemek kaşığı limon suyu

Öncelikle ayvaları yıkayıp, kabuklarını soyarak işe başlayın.

Ardından ayvaları küp küp doğrayın.

Dilimlenen ayvaları bir tencereye alın ve üzerine şekeri serpin.

Tencerenin kapağını kapatın ve 4-5 saat ayvanın suyunu salmasını bekleyin.

Şekerler eriyince tencereye 3 su bardağı su ilave edin. Ardından ocağın altını açın.

Bu aşamada arzu ederseniz tencereye ayva çekirdeklerini ekleyebilirsiniz.

Reçel kıvam aldığında tencereye limon suyu ve karanfilleri ekleyin.

5-6 dakika daha reçel piştikten sonra ocağın altını kapatın.

Reçel sıcakken kavanozlara boşaltın.

Afiyet olsun.