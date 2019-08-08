Ayvalık’taki trafik keşmekeşine dubalı çözüm

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; özellikle yaz aylarında tam bir keşmekeş haline dönüşen kentin tek ana arteri üzerindeki trafiği rahatlatabilmek için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Bu kapsamda; Ayvalık Belediyesi’nin hazırladığı projeyi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ulaşım Koordinasyon Merkezi de onaylayınca, hemen kolları sıvayan Fen İşleri ekipleri yol kenarındaki Balpark’a ait otoparkın bir kısmını kaldırarak, yerine uzun bariyer yatar dubaları konuşlandırdı.

İlçe merkezindeki Atatürk Caddesi üzerinde PTT Şubesi karşısındaki halk otobüslerine ait durağın da 100 metre ileriye taşındığı proje kapsamında özellikle yol kenarındaki parklanmalar nedeniyle yaşanılan sıkışıklığın büyük ölçüde giderilmesi hedefleniyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in talimatıyla Fen İşleri ekipleri tarafından başlatılan çalışma vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.