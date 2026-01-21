  • İSTANBUL
Ayvalık'ta buzdolabı bombası! Patlayan motor evi harabeye çevirdi!

Ayvalık'ta buzdolabı bombası! Patlayan motor evi harabeye çevirdi!

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gece saatlerinde bir evde çıkan yangın, adeta bir faciaya davetiye çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık’ın Aliçetinkaya Mahallesi Murat Ustalı Ayvalıkgücü Spor Tesisleri karşısındaki Onursal Caddesi 3066 sokakta bulunan Figen Onay Apartmanı ikinci katta yangın çıktı.

Salih Işık ve ailesinin yaşadığı öğrenilen evde yangın esnasında patlayan buzdolabı motoru ise evde büyük hasara neden oldu.

Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerin zamanında müdahalesiyle evde bulunanlar tahliye edilirken, alevler ve ardından meydana gelen patlama mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı.

İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, ölen veya yaralanan olmaması ise büyük bir şans olarak nitelendirildi.

Yangınla ilgili araştırmalar sürüyor.

