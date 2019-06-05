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Ayvalık'ta bayram hareketliliği

Ramazan Bayramı dolayısıyla yüz binlece kişiyi ağırlayan Ayvalık'ta turizmcilerin yüzü gülüyor- Ayvalık Otelciler ve Pansiyoncular Derneği Başkanı İbrahim Çolak:- "Yüzde 95 doluluk gayet iyi, turizmciler yoğunluktan memnun"

05 Haziran 2019 Çarşamba 11:19
Ayvalık'ta bayram hareketliliği

BALIKESİR (AA) - Kuzey Ege'nin turizm merkezlerinden olan Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki tesisler, Ramazan Bayramı dolayısıyla yüzde 95 dolulukla hizmet sunuyor.

Edremit Körfezi'nin Akçay, Altınoluk, Güre, Burhaniye, Ören gibi turistik beldelerin yanı sıra turizm alanında dünyaca ünlü Ayvalık, en kalabalık dönemlerinden birini yaşıyor.

Ayvalık Belediyesi yetkililerine göre, kış aylarında 70 bin civarında olan ilçe nüfusu, tatilcilerle birlikte 500 bini aştı.

Özellikle Cunda Adası'na akın eden tatilciler, hem trafikte hem de kordonda yoğunluk oluştururken, adadaki otel, pansiyon, restoran ve hediyelik eşya dükkan sahiplerinin yüzü gülüyor.

Ayvalık Otelciler ve Pansiyoncular Derneği Başkanı İbrahim Çolak, 9 günlük bayram tatilinin Cunda Adası başta olmak üzere ilçede yoğun geçtiğini, yüz binlerce kişiyi konuk ettiklerini söyledi.

İlçe genelindeki tesislerin bayramda yüzde 95 dolulukla hizmet verdiğini belirten Çolak, "Bölgemizdeki hareketliliğin önemli bölümünü İstanbul'dan gelenler oluşturuyor. Üniversite sınavları ve İstanbul seçimleri dolayısıyla tesislerde yüzde 100 doluluğu yakalayamadık. 23 Haziran'dan sonra sezonu tam anlamıyla açmış oluruz. Yüzde 95 doluluk gayet iyi, turizmciler yoğunluktan memnun." dedi.

Cunda Adası'nda restoran işleten Volkan Bekit ise Ramazan Bayramı'nda yüzlerinin güldüğünü vurgulayarak, "İnşallah böyle devam eder. Turizm sezonu buralarda 23 Haziran'da yapılacak seçimlerin ardından hızlanır. İnşallah bundan sonra daha da iyi olacaktır." ifadesini kullandı.

Cunda Adası ile Ayvalık arasında yıllardır motor teknelerle nostaljik seferler düzenleyen kaptan Ali Çambek de Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla ilçede hareketliliğin arttığına dikkati çekerek, "Bayramın ilk günü Cunda Adası çok hareketliydi. Bu yoğunluk 2-3 gün daha sürer. Sonrasında 23 Haziran'da İstanbul'da yapılacak yerel seçimlere kadar biraz durgunluk yaşanır. Seçimlerin ardından da ekim ayına kadar sürecek turizm sezonu başlamış olur. Ramazan Bayramı hareketliliğinden çok memnunuz." diye konuştu.



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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 11:19
  1. Ayvalık
  2. bayram bereketi
  3. Kuzey Ege

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